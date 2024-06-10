Alanya’da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesi Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada. F.B. (49) kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Emin Duman'a (68) çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Duman'ın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü F.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.