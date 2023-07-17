Alanya’da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 9 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'nın Alanya ilçesşnşn Gümüş kavak Mahallesi'nde H.B. (33) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü anne ile çocukları E.S.A. (14), D.A. (5) ve Erdem Aydın (9) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdem Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.