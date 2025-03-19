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Giriş Tarihi: 19.3.2025 13:57 Son Güncelleme: 19.3.2025 14:08

Alanya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet ile yine ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü genç kadın asfalta savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Alanya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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