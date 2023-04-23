Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da paraşüt denize çakıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 23.4.2023 15:35 Son Güncelleme: 23.4.2023 15:39

Alanya’da paraşüt denize çakıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya’da pilotaj öğrencilerinin paraşüt ile uçuşu sırasında yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da paraşüt denize çakıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Türk Hava Kurumu (THK) üzerinden açılan T1 Kursu'nda tandem pilotaj öğrencileri olan Sümeyye Al (26) ile Gülsüm Çevik'in (45) uçuşu esnasında gerçekleşen kazada Pilot Sümeyye Al yanına yolcu kursiyer olarak Gülsüm Çevik'i alarak paraşütle uçmaya başladı. İkili paraşütle uçtukları sırada iddiaya göre, pilot Sümeyye Al'ın kontrolünü kaybetmesi sonucu ikili hızla irtifa kaybedip sert şekilde denize düştüler. Al ve Çevik'in denize düştüğünü gören çevredekiler hemen harekete geçti. Al ve Çevik denize açılan bot ile hızlıca denizden çıkarıldı. Yaşanan kazada pilot kursiyer Sümeyye Al olayı yaralanarak atlatırken, yolcu kursiyer Gülsüm Çevik ise yaşamını yitirdi.

"25 YILDIR İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIK"

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Uzman Pilot Ergün Ulu, "Öğrenci tandem pilotu Sümeyye Al tek başına uçuş lisanlarını almış olup tandem yamaç paraşütü için eğitimi sonunda kontrol sınavında bu acı olay yaşandı. Kazaya konu uçuş ticari bir faaliyet olmayıp kontrol uçuşu. Ekstrem bir spor olan yamaç paraşütünde risklerin en aza indirgenmesi için azami özen ve bilinçle hareket edilerek gerekli tüm güvenlik tedbirleri tarafımızca alınmış olmasına rağmen maalesef ki bu sonuç gerçekleşti. Alanya gibi yılda 50 bin civarında uçuş yapılan bir bölgede 25 yıllık dönemde ilk defa böyle bir olayla karşılaşmış olmak bile herkes için oldukça üzücü. Tüm yamaç paraşütü camiası adına yaralıya acil şifalar, müteveffaya ise Allahtan rahmet ile kederli ailesine ve yakınlarına da başlığı ve sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

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Alanya’da paraşüt denize çakıldı: 1 ölü, 1 yaralı
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