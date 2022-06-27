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Giriş Tarihi: 27.6.2022 16:14 Son Güncelleme: 27.6.2022 16:37

Alanya’da paraşütün düşme anı kamerada

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da paraşütün düşme anı kamerada

Antalya’nın Alanya ilçesinde 800 metre yüksekliğindeki Yassı Tepe’nin zirvesinden yamaç paraşütüyle tekli uçuş yapan bir kadın kısa süre sonra iniş için alçaldığı sırada bir otelin bahçe duvarına çarparak düştü.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde deniz seviyesinden 800 metre yükseklikteki Yassı Tepe'ye saat 11.00 sıralarında, yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için gelen D.E. isimli kadı kendisini boşluğa bıraktı. Tekli uçuş yaparak bir süre havada süzülen D.E, iniş için alçaldığı sırada rüzgarın da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti ve Dinek Mahallesi'nde bir otelin bahçe duvarına çarparak düştü.

D.E.'nin düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Paraşütün düşme anı ise bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Alanya’da paraşütün düşme anı kamerada | Video

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Alanya’da paraşütün düşme anı kamerada
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