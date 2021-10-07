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Giriş Tarihi: 7.10.2021 19:49

Alanya’da polis kaçağa göz açtırmıyor

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da polis kaçağa göz açtırmıyor

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde polisin operasyonunda 34 bin adet boş makaron, 6600 adet içi tütünle doldurulmuş toplam 40 bin 600 adet makaron ve 22 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden piyasaya kaçak makaron sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri 34 bin adet boş makaron, 6600 adet içi tütünle doldurulmuş toplam 40 Bin 600 adet makaron, 22 kilogram kaçak tütün, 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi A.O. gözaltına alındı. Karakola getirildikten sonra şahsa 5607 sayılı kanuna muhalefet etmekten idari para cezası uygulandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Alanya’da polis kaçağa göz açtırmıyor
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