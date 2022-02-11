Alanya’da polisten fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Birkaç aydır yürüttükleri çalışma ve takip sonucu belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri evlerde ve 2 otomobilde yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği düşünülen 6 bin 900 TL para, 8 cep telefonu, 2 adet hafıza kartı, 12 adet sim kart, bir tablet ve 3 flash bellek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.A. isimli kadın serbest kalırken, M.G, H.G. ve F.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu arada, haklarında işlem yapılan yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.