Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da polisten fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Giriş Tarihi: 11.2.2022 18:52 Son Güncelleme: 11.2.2022 19:14

Alanya’da polisten fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da polisten fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Alanya İlçesi'nde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Birkaç aydır yürüttükleri çalışma ve takip sonucu belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri evlerde ve 2 otomobilde yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği düşünülen 6 bin 900 TL para, 8 cep telefonu, 2 adet hafıza kartı, 12 adet sim kart, bir tablet ve 3 flash bellek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.A. isimli kadın serbest kalırken, M.G, H.G. ve F.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu arada, haklarında işlem yapılan yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması! Hane başı yıllık 5 bin lira destek
Son dakika | İsrailli iş adamına suikastı MİT önledi! Siyasi kriz tuzağı böyle bozuldu
Son dakika haberi | Çiftçilere gübre desteği: Tarım Kredi'den gübre fiyatlarında indirim
Elektrik faturalarına yeni düzenleme ve indirim nasıl olacak? Bakan Dönmez'den son dakika elektrik açıklaması...
SON DAKİKA: Haydar Dümen korona nedeniyle hayatını kaybetti! Haydar Dümen kimdir?
İşte Türkiye ve Avrupa’da elektrik ve doğal gaz fiyatlarının karşılaştırılması
Sadrazam'ın 100 milyonluk mirası mezarları açtırdı
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
CHP, Bilecik'e kabusu yaşatıyor! Önce paraları sömürdüler şimdi de halkın sağlığına göz diktiler
Çiftçiye gübre ve mazot desteği
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da polisten fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA