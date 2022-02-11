Alanya’da polisten kaçış yok: 59 kişi yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında 7 günde 'Kasten yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Nitelikli Yağma, Konut Dokunulmazlığını ihlal etme, Silahla Tehdit, Uyuşturucu Madde Bulundurma, Basit Yaralama' gibi gibi çeşitli suçlardan aranan ve 1 ile 38 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen bu şahıslardan 51'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8 şahıs ise serbest bırakıldı.