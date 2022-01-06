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Giriş Tarihi: 6.1.2022 14:00 Son Güncelleme: 6.1.2022 14:01

Alanya'da polisten sahte içki operasyonu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da polisten sahte içki operasyonu

Alanya’da polis ekipleri şüphelendikleri bir kişinin evine yaptığı baskında çok sayıda sahte içki ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, alkollü içki zehirlenmesi nedeniyle ve ölüm olayları çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Tosmur Mahallesi'nde A.İ. (53) isimli şahsın kendi evinde sahte alkol imalatı yaptığını tespit etti.

Ekipler düzenledikleri baskında şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada şişere konulmuş 7 litre viski, 7 litre rakı, 5 litre votka, 30 litre şarap, alkol yapımında kullanılan aroma ve çok sayıda boş bidon ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.İ. sabah saatlerinde sevk edildiği Alanya Adliyesi'nde, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alanya'da polisten sahte içki operasyonu
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