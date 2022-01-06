Alanya’da polisten sahte içki operasyonu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, alkollü içki zehirlenmesi nedeniyle ve ölüm olayları çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Tosmur Mahallesi'nde A.İ. (53) isimli şahsın kendi evinde sahte alkol imalatı yaptığını tespit etti.

Ekipler düzenledikleri baskında şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada şişere konulmuş 7 litre viski, 7 litre rakı, 5 litre votka, 30 litre şarap, alkol yapımında kullanılan aroma ve çok sayıda boş bidon ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.İ. sabah saatlerinde sevk edildiği Alanya Adliyesi'nde, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.