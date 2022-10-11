Alanya’da Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde bir otelde meydana gelen olayda otelde tek başına tatil yapan Polonya uyruklu Marek Wysowoski (60) odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen otel yetkilileri harekete geçti. Odaya giren otel çalışanları, adamı odada yerde hareketsiz bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine otele jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Otele gelen sağlık görevlileri turistin öldüğünü belirledi. Wysowoski'nin cenazesi, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.