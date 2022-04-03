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Giriş Tarihi: 3.4.2022 12:00 Son Güncelleme: 3.4.2022 12:13

Alanya'da Ramazan Meydanı Kapıları açıldı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Ramazan Meydanı Kapıları açıldı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilmek zorunda kalınan Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte açıldı.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 1 ay boyunca iftar sonrası vatandaşları ağırlayacak olan meydan ilk akşamında yoğun ilgi gördü. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de meydanı ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi.

Ramazan ayı boyunca devam edecek Ramazan Meydanı açıldı. Çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlayacak olan meydana ilk akşamında vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde hazırlanan Ramazan Meydanı'nı ziyaret etti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel, ardından meydanı gezerek incelemelerde bulundu.

YÜCEL: "BU RUHU YAŞAMAYI VE YAŞATMAYI ÇOK ÖZLEMİŞİZ"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meydandaki gezisinin ardından sahneye çıkarak geleneksel hale getirilen Ramazan Meydanı'yla Ramazan ayının ruhunu yaşattıklarını belirtti. Başkan Yücel; "Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız Ramazan Meydanı'nı bu akşamdan itibaren hizmetinize sunduk. Birbirinden değerli etkinliklerle sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ruhu yaşamayı ve yaşatmayı çok özlemişiz. Her akşam iftardan sonra saat 21.00'den itibaren şenlik alanında hem çocuklarımız hem de yetişkinler için birbirinden farklı programlar düzenleyeceğiz. Ramazan'ın ruhunu yaşattığımız Ramazan Meydanımıza bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum." dedi.

GÜZEL SAHNE PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı, misafirlerine kapılarını Mehter Takımı ile açarken ardından Karagöz Ağaç Bekçisi adlı gölge oyunu sergilendi. Jonglör ve ateş gösterileriyle izleyenlere eğlenceli ve heyecanlı bir akşam yaşatılırken gece Cüneyt Güzel'in sahne performansıyla zirve yaptı. Sevilen parçaları izleyiciler için seslendiren Güzel, sahne performansıyla izleyenlerden büyük beğeni aldı.

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Alanya'da Ramazan Meydanı Kapıları açıldı
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