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Giriş Tarihi: 26.8.2024 12:36 Son Güncelleme: 26.8.2024 13:34

Alanya’da Rumen turist otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 58 yaşındaki Rumen erkek turist otel odasında ölü bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Rumen turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Romanya uyruklu Ailoaiei Costelmugurel'in (58) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı.

Costelmugurel'in hareketsiz yattığını gören personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Costelmugurel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Costelmugurel'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da Rumen turist otel odasında ölü bulundu
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