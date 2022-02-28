Alanya’da Rus anneye 16 yıl, 8 ay hapis ve yurt dışı yasağı

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasına tutuksuz olarak yargılanan Rusya Federasyonu vatandaşı Ainura N. tercümanı ve avukatıyla birlikte katıldı.

Duruşmada eşinden boşandığını, Mahmutlar Mahallesi'nde yaşadığını ifade eden Ainura N. 2019 yılında ölen Rouz adlı kızının fiziksel olarak hep zayıf olduğunu söyledi. Ainura N. Rouz'u ölmeden 1 ay önce iştahsızlık nedeniyle sağlık ocağına kontrole götürdüğünü kaydetti.

Mahkeme heyeti Ainura N'nin 'ihmali davranışla çocuğu kasten öldürme' suçunu işlediğine karar vererek 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ainura N'nin mahkemedeki iyi halini göz önüne alan mahkeme verilen cezada 1/6 oranında indirim yaparak sanığın 16 yıl, 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.

ANTALYA ADLİ TIPTA BELLİ OLDU

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik olarak yaşayan Ainura N'nin (38) 4 yaşındaki kızı Rouz Gulieva'nın 2019 yılında evde yaşamını kaybetmesi sonucu ölümü şüpheli görüldü. Yaşamını kaybeden Rouz Gulieva'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsi sonucunda bağırsak hastalığı olduğu tespit edilen Gulieva'nın ölüm sebebinin ağır beslenme yetersizliği ve gelişen komplikasyonlar sonucu olduğu belirlendi. Durumun ortaya çıkmasıyla açılan soruşturmanın ardından Ainura N. hakkında Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı.