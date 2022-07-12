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Giriş Tarihi: 12.7.2022 17:23 Son Güncelleme: 12.7.2022 17:25

Alanya’da Rus genç 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 20 yaşındaki Rusya uyruklu Ivan Zholobov, 8. kattaki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Rus genç 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya'nın Tosmur Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Rusya uyruklu Ivan Zholobov (20), 8. kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Rus gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Zholobov'un cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da Rus genç 8. kattan düşerek hayatını kaybetti
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