Alanya’da Rus genç 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya'nın Tosmur Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Rusya uyruklu Ivan Zholobov (20), 8. kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Rus gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Zholobov'un cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.