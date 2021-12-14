Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da Rus kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:26 Son Güncelleme: 14.12.2021 11:28

Alanya'da Rus kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Rus kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde  Rus turistin boğazına bıçak dayayarak cinsel saldırıda bulunan ve jandarma tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün Mahmutlar Mahallesi saat 23.00 sıralarında meydana geldi. A.E.(21) isimli Rus kadının evine yardım etme bahanesiyle gelen S.E.(39) isimli şüpheli Rus kadını boğazına bıçak dayayarak zorla cinsel ilişkiye girmek istedi. Rus turistin bağırması sonucu zanlı S.E. olay yerinden kaçtı. Olayın ardından jandarmaya başvuran Rus kadın şüphelinin eşkalini verdi. Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından S.E'yi ikametinde gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderdildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül sevgilisiyle kaza geçirdi! Ergül kazada yaralandı, sevgilisi öldü
Derya Baykal torunu Pera’yı paylaştı! İşte usta oyuncu Derya Baykal’ın 3 aylık güzeller güzeli torunu!
Lüks sitede dehşet anları! Genç kadın asansörde cinsel saldırıya uğradı
SON DAKİKA: Gülçin Ergül feci kazada ölümden döndü! Eski Hepsi Grubu solisti Gülçin Ergül'ün sevgilisi ise hayatını kaybetti!
TBB Başkanı ve ekibinin kirli geçmişi! Ortak noktaları FETÖ, DHKP-C VE PKK/KCK...
Son dakika | Teröristbaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal çıkış! İYİ Parti bile isyan etti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron varyantı açıklaması
SON DAKİKA: Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika: Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber!
SON DAKİKA: İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da Rus kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA