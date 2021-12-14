Alanya’da Rus kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Olay dün Mahmutlar Mahallesi saat 23.00 sıralarında meydana geldi. A.E.(21) isimli Rus kadının evine yardım etme bahanesiyle gelen S.E.(39) isimli şüpheli Rus kadını boğazına bıçak dayayarak zorla cinsel ilişkiye girmek istedi. Rus turistin bağırması sonucu zanlı S.E. olay yerinden kaçtı. Olayın ardından jandarmaya başvuran Rus kadın şüphelinin eşkalini verdi. Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından S.E'yi ikametinde gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderdildi.