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Giriş Tarihi: 7.10.2022 14:17 Son Güncelleme: 7.10.2022 14:31

Alanya’da Rus turist otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinnde tatil yapan 54 yaşındaki Rus turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Rus turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Konaklı Mahallesi'nde bir otelde meydana gelen olayda, otelde tek başına tatil yapan Rus uyruklu Edik Adamov (54) odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen otel yetkilileri harekete geçti.

Odaya giren otel çalışanları, adamı odada yerde hareketsiz bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine otele jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Otele gelen sağlık görevlileri turistin öldüğünü belirledi. Adamov'un cenazesi, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Alanya’da Rus turist otel odasında ölü bulundu
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