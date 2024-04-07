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Giriş Tarihi: 7.4.2024 16:08 Son Güncelleme: 7.4.2024 16:09

Alanya’da Rus turist otel odasında ölü bulundu

Alanya’da 40 yaşındaki Rus turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Rus turist otel odasında ölü bulundu

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bulunan bir otelde 2 gün önce ilçeye gelen Rusya uyruklu Sergei Kasianov'un (40) odasından çıkmaması üzerine otel personeli yanına gitti.Kasianov'un odada hareketsiz yattığını fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Kasianov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Rus turistin cenazesi, savcı ve polis incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da Rus turist otel odasında ölü bulundu
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