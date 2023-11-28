Alanya’da sahilde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, çadırın yanında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Öte yandan aynı çadırda kaldığı öne sürülen bir kişi ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.