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Giriş Tarihi: 23.2.2024 11:54 Son Güncelleme: 23.2.2024 12:05

Alanya’da sahilde işlenen cinayet ilgili 11 kişi yakalandı

Alanya ilçesinde Ömer Karaman'ın (42) öldürülmesi olayıyla ilgili aranan cinayet zanlısı M.E. ve olayla bağlantısı olan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındılar.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da sahilde işlenen cinayet ilgili 11 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya İlçesi Güller pınarı Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı sahil yolunda 20 Şubat Salı günü Ömer Karaman'ın ve V.A., M.E. ile arasında çıkan tartışması sonucu silahla ateş edilerek yaralanırken, karnından vurulan Ömer Karaman, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Ayağından yaralanan V.A. sağlık durumunun ise iyi olduğu hastanede tedavisi sürerken belirtilen olayın cinayet zanlısı M.E ve olayla bağlantısı olan 10 şüpheli Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine sevk edildiler.

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Alanya’da sahilde işlenen cinayet ilgili 11 kişi yakalandı
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