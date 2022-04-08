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Giriş Tarihi: 8.4.2022 17:07 Son Güncelleme: 8.4.2022 17:40

Alanya’da şehit polisler dualarla anıldı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da şehit polisler dualarla anıldı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri şehit polis memurları için düzenlenen programla başladı. 10 Nisan’da da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle yarın Alanya Garnizon Şehitliği'nde şehit polis memurları için Kur'an-ı Kerim tilaveti programı düzenlendi.

Programa Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Müftüsü İhsan İlhan, siyasiler, polis teşkilatı mensupları ile şehit polis memurlarının yakınları katıldı. Kur'an tilavetinin ardından programa katılanlar şehitler için dua ettiler. Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında da 10 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlenecek.

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Alanya’da şehit polisler dualarla anıldı
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