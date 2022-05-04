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Giriş Tarihi: 4.5.2022 21:41 Son Güncelleme: 4.5.2022 21:47

Alanya’da şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü İsmail Kışlaoğlu (36), yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan N.G. isimli kadın ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Konaklı Mahallesinde meydana geldi. H.G. (51) idaresindeki 03 ND 323 TIR, Payallar merkezine doğru seyir halindeyken, İsmail Kışlaoğlu (36) idaresindeki 07 AGT 832 plakalı otomobilin şerit ihlali yapması üzerine kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu sürücü Kışlaoğlu ve yanında yolcu olarak bulunan N.D. isimli kadın yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alanya’da şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü | Video

Sağlık ekipleri yaralıları özel hastanelere götürdü. Burada tedaviye alınan İsmail Kışlaoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı N.D.'nin ise durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Alanya’da şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü
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