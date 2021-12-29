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Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:19 Son Güncelleme: 29.12.2021 09:31

Alanya'da sevgilisini darp ve gasp edince tutuklandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da sevgilisini darp ve gasp edince tutuklandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde sevgilisini darp ve gasp eden şahıs yakalandı. Şahıs, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Olay Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Adreste ikamet eden anne M.T ve kızı A.T., ile eve gelen kızın sevgilisi K.M.Ö. arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmada şüpheli K.M.Ö. önce sevgilisi A.T.'yi darp etti. Polisi aramasından korkan şüpheli K.M.Ö. sevgili ve annesinin cep telefonlarını ve banka kartlarını alarak uzaklaştı. Darp edilen A.T. hastanede tedavi altına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince mağdur anne ve kızı koruma altına alındı.

Sevgilisini ve sevgilisinin annesini darp ederek cep telefonlarını gasp eden şüpheli K.M.Ö. polisin titiz çalışması sonrası çarşı içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde ifadesi alınan şüpheli K.M.Ö. sevk edildiği nöbetçi mahkemece darp, tehdit, hakaret ve gasp suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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Alanya'da sevgilisini darp ve gasp edince tutuklandı
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