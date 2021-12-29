Alanya’da sevgilisini darp ve gasp edince tutuklandı

Olay Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Adreste ikamet eden anne M.T ve kızı A.T., ile eve gelen kızın sevgilisi K.M.Ö. arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmada şüpheli K.M.Ö. önce sevgilisi A.T.'yi darp etti. Polisi aramasından korkan şüpheli K.M.Ö. sevgili ve annesinin cep telefonlarını ve banka kartlarını alarak uzaklaştı. Darp edilen A.T. hastanede tedavi altına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince mağdur anne ve kızı koruma altına alındı.

Sevgilisini ve sevgilisinin annesini darp ederek cep telefonlarını gasp eden şüpheli K.M.Ö. polisin titiz çalışması sonrası çarşı içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde ifadesi alınan şüpheli K.M.Ö. sevk edildiği nöbetçi mahkemece darp, tehdit, hakaret ve gasp suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.