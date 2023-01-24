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Giriş Tarihi: 24.1.2023 11:52 Son Güncelleme: 24.1.2023 12:51

Alanya'da silahlar susmuyor: 10 yaralı

Alanya'da ocak ayında yaşanan 5 silahla yaralama olayında 10 kişi yaralandı. Şu ana kadar olaylarla ilgili 4 şahıs tutuklanırken, 4 olay ile ilgili firariler her yerde aranıyor.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da silahlar susmuyor: 10 yaralı

Alanya'da ocak ayında silahların konuştuğu olaylarda Çıplaklı Mahallesi'nde otomobil içerisinde Ş.Ç. ile Mahmutlar Mahallesi'nde 2 husumetlinin düello gibi çatışmasında birbirlerine ateş eden A.İ. ile V.G. yaralandılar. Yine Mahmutlar Mahallesi'nde husumetli V.G. H.Ç, Oba Mahallesi'nde emlak ofisi önünde yaşanan tartışmada H.Y. ve Y.Ö. ve H.Y yanında çalışan biri kadın, 2 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandılar. Güllerpınarı Mahallesi'nde Ö.A. araç içerisinde kurşunlanırken, Dinek Mahallesi'nde de halk otobüsü şoförü M.İ. ise silahlı saldırı sonucu yaralandı.

4 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde birbirlerine silah çeken A.İ.,V.G., ve Oba Mahallesi'nde emlak ofisinde birbirlerini yaralayan H.Y. ile Y.Ö. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Ş.Ç., H.Ç., Ö.A., ve M.İ., silahla yaralandılar. 4 kişiyi silahla yaralayan meçhul kişilerin yakalanması için güvenlik kuvvetlerinin arama çalışmaları sürüyor.

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Alanya'da silahlar susmuyor: 10 yaralı
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