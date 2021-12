Alanya’da şoförü darp eden Ukraynalı adliyede

Alanya'da üniversite hattında çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsüne binen Ukrayna uyruklu H.I. (36), fakülte yoluna gelindiği esnada Mahmutlar Mahallesine gitmek istedi. Mahmutlar Mahallesi'nin güzergahı dışında olduğunu söyleyen şoför Hayrettin Bayır ve H.I. tartışmaya başladı. Şoför Bayır, otobüsün dışında H.I'nın saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Bayır, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından araştırma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve kamera incelemelerinin ardından, şüpheli H.I. Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan ikametine düzenlenen baskınla gözatına alındı. Şüpheli H.I. karakoldaki işlemlerinin ardından bugün sabah adliyeye sevk edildi.