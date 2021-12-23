Alanya’da şoförü darp eden Ukraynalı adliyede

Alanya'da üniversite hattında çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsüne binen Ukrayna uyruklu H.I. (36), fakülte yoluna gelindiği esnada Mahmutlar Mahallesine gitmek istedi. Mahmutlar Mahallesi'nin güzergahı dışında olduğunu söyleyen şoför Hayrettin Bayır ve H.I. tartışmaya başladı. Şoför Bayır, otobüsün dışında H.I'nın saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Bayır, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından araştırma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve kamera incelemelerinin ardından, şüpheli H.I. Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan ikametine düzenlenen baskınla gözatına alındı. Şüpheli H.I. karakoldaki işlemlerinin ardından bugün sabah adliyeye sevk edildi.
"BU KİŞİNİN TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ"
Adliyeye mağdur şoför Hayrettin Bayır'ın arkadaşları da geldi. Adliye çıkışında bir açıklama yapan Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, "101 nolu fakülte hattında çalışan Hayrettin arkadaşımızı darp eden vatandaş adliyeye getirildi. Biz şoför esnafı olarak bu kişinin tutuklanmasını istiyoruz. Tüm kolluk kuvvetlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Devletimize ve adaletimize saygı duyuyoruz" diye konuştu.
BAYIR, "HİÇ BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"
Hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu olan otobüs şoförü Hayrettin Bayır da sabah saatlerinde Alanya'ya adliyesine geldi. Yürümekte zorlanan Bayır araç içerisinde gazetecilere açıklama yaptı. Hiç bir şey hatırlamadığını söyleyen Bayır, "Arkamdan vurmuş. Hiç bir şey hatırlamıyorum.Allah'ın adaletine güveniyorum. Allah cezasını versin inşallah. Başka bir şey demiyorum" dedi. Öte yandan zanlının otobüse binerken ve darp olayının ardından evine yaya olarak gidişi güvenlik kameralarına yansıdı.