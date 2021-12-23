Alanya’da şoförü darp eden Ukraynalı adliyede

BAYIR, "HİÇ BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu olan otobüs şoförü Hayrettin Bayır da sabah saatlerinde Alanya'ya adliyesine geldi. Yürümekte zorlanan Bayır araç içerisinde gazetecilere açıklama yaptı. Hiç bir şey hatırlamadığını söyleyen Bayır, "Arkamdan vurmuş. Hiç bir şey hatırlamıyorum.Allah'ın adaletine güveniyorum. Allah cezasını versin inşallah. Başka bir şey demiyorum" dedi. Öte yandan zanlının otobüse binerken ve darp olayının ardından evine yaya olarak gidişi güvenlik kameralarına yansıdı.