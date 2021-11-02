Alanya’da suç makinesi polisten kaçamadı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yağma, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, güveni kötüye kullanma gibi çok sayıda suçtan aranan şüpheli Savaş. D.'nin ilçede olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte şüpheliyi Saray Mahallesi Huriler Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Savaş. D.(28), sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.