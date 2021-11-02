Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da suç makinesi polisten kaçamadı
Giriş Tarihi: 2.11.2021 13:23 Son Güncelleme: 2.11.2021 14:02

Alanya'da suç makinesi polisten kaçamadı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da suç makinesi polisten kaçamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma gibi çok sayıda suçtan aranan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yağma, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, güveni kötüye kullanma gibi çok sayıda suçtan aranan şüpheli Savaş. D.'nin ilçede olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte şüpheliyi Saray Mahallesi Huriler Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Savaş. D.(28), sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da suç makinesi polisten kaçamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA