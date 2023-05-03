Alanya’da tartışmada 1 kişi silahla öldürüldü

Antalya'nın Mahmutlar Mahallesinde bir sitenin bahçesinde oturan İbrahim Aksu (27), M.K. (58) ve M.B. (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre tartışma esnasında Aksu, silahla göğsünden vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olayın şüphelisi olduğunu değerlendirdikleri M.B. ve M.K. gözaltına aldı. Yetkililer olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.