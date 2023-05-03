Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da tartışmada 1 kişi silahla öldürüldü
Giriş Tarihi: 3.5.2023 09:31 Son Güncelleme: 3.5.2023 09:50

Alanya’da tartışmada 1 kişi silahla öldürüldü

Antalya’nın Alanya İlçesinde 3 kişi arasında çıkan tartışmanın ardından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da tartışmada 1 kişi silahla öldürüldü

Antalya'nın Mahmutlar Mahallesinde bir sitenin bahçesinde oturan İbrahim Aksu (27), M.K. (58) ve M.B. (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre tartışma esnasında Aksu, silahla göğsünden vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olayın şüphelisi olduğunu değerlendirdikleri M.B. ve M.K. gözaltına aldı. Yetkililer olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu
Bunu da yaptılar! Diyanet İşleri Başkanı’nın oğlu olmadığı halde “Oğlu var” deyip “içki içiyor” dediler!
Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES açıldı: 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak
Sizi kimin delirttiğini söyleyeyim mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kendi acıklı akıbetine baksın
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK iltisaklılara 'işe geri dönüş' vaadi! 'Namus sözü' verip binlerce kişiyi işten attı: Yerlerine terör sevicileri geçirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da tartışmada 1 kişi silahla öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA