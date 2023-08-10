Alanya’da tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.Y. (32) ile iş arkadaşı Z.S.F.(19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Z.S.F, belinden çıkardığı bıçakla H.Y yi sırtından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Z.S.F ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden H.Y' nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.