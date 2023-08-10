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Giriş Tarihi: 10.8.2023 19:04 Son Güncelleme: 10.8.2023 19:14

Alanya'da tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı

Antalya’nın Alanya İlçesinde tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayan 19 yaşındaki genç tutuklandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.Y. (32) ile iş arkadaşı Z.S.F.(19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Z.S.F, belinden çıkardığı bıçakla H.Y yi sırtından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Z.S.F ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden H.Y' nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Alanya'da tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı
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