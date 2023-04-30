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Giriş Tarihi: 30.4.2023 19:57

Alanya'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan Rus turist tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartıştığı kişiyi bıçaklayan Rus turist tutuklandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da tartıştığı kişiyi bıçaklayan Rus turist tutuklandı

Olay Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Bir pastanede oturan Rus uyruklu D.S. (47) iddiaya göre kıskançlık yüzünden pastane personeli Ş.B. (35) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine D.S. belinden çıkardığı bıçakla Ş.B'yi karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulansla yaralı Ş.B. sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli D.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alanya'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan Rus turist tutuklandı
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