Alanya’da tatilcileri 110 bin TL dolandıran şüpheli tutuklandı

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan tatilcilere Kutay E.B. tarafından telefon aracılığıyla Kestel Mahallesinde bir haftalık tatil turu satıldı. Tatil ücretini peşin ödemelerinin ardından otele gelen tatilcilere iddiaya göre önce bir günlüğüne başka otelde kalacakları söylendi. Otele ertesi gün tekrar gelen tatilci grubuna bu kez de tesisine alınmayacakları söylendi.

Bunun üzerine dolandırıldıklarını anlayan tatilciler Alanya Adliyesi'ne giderek şikayetçi oldu. Ardından tatilciler polis nezaretinde emniyet müdürlüğüne götürüldüler. Mağdur tatilcilerin şikayetçi olmasının ardından otel konaklaması satışını yapan Kutay E.B. polis tarafından gözaltına alınırken, otel sahibinin de ifadesine başvuruldu.

8 TATİLCİDEN 110 BİN TL ALMIŞ

Türkiye'nin farklı şehirlerinden tatil için Alanya'yı tercih eden vatandaşlar tatil için geldikleri otele alınmayınca şikayetçi olan 8 mağdur vatandaşlar Emniyet Müdürlüğü Polis karakolunda ifadeleri alındı. turu satan Kutay E.B., den davacı ve şikayetçi olunmasının ardından şüpheli Kutay E.B, asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli Kutay E.B. nöbetçi savcılığına sevk edildi. Şüphelinin, 8 mağdur tatilciden toplam 110 bin TL aldığı iddia edildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Görevi Kötüye Kullanmak' suçundan tutuklandı.

MAĞDURLAR MEMLEKETLERİNE DÖNDÜLER

Alanya'ya gelen 8 mağdur vatandaşlar karakolda ifadelerini verdikten sonra memleketlerine dönmek için şehirler arası otobüs terminaline gittiler.