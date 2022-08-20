Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da tur otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: 2’si ağır 25 yaralı
Giriş Tarihi: 20.8.2022 10:53 Son Güncelleme: 20.8.2022 11:02

Alanya'da tur otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: 2’si ağır 25 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde tur otobüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 2’si ağır 25 yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da tur otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: 2’si ağır 25 yaralı

Antalya Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde Z.K. (51) idaresindeki otobüs ile yolcu almak için durduğu esnada G.A. (40), yönetimindeki tur otobüsü arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri aracına sıkışan G.A'yı güçlükle çıkardı. Kazada tur otobüsünde yolcu bulunmadığı belirtildi. Kazada 2'si ağır 25 yaralı çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan yolcuların kaldırımda beklediği anlar dikkatlerden kaçmadı. Yolcular jandarma araçlarıyla karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef 17. yarışmacı kim oldu, önlüğü kim kazandı? 19 Ağustos Masterchef ana kadroya giren isim ve önlüğün sahibi belli oldu!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz rezervleri ve Borsa İstanbul açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına tepki çeken S-400 açıklaması: Neden aldınız, kime karşı kullanacaksınız?
Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile ilgili flaş karar
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 20 Ağustos: Bugün evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, başladı mı? ÖSYM 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Son dakika: Başkan Erdoğan tarih vererek duyurdu! Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni hamle
Son dakika: Rusya'dan flaş 'Zaporijya Nükleer Santrali' açıklaması! Putin'den "felaket" uyarısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da tur otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: 2’si ağır 25 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA