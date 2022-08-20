Alanya’da tur otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: 2’si ağır 25 yaralı

Antalya Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde Z.K. (51) idaresindeki otobüs ile yolcu almak için durduğu esnada G.A. (40), yönetimindeki tur otobüsü arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri aracına sıkışan G.A'yı güçlükle çıkardı. Kazada tur otobüsünde yolcu bulunmadığı belirtildi. Kazada 2'si ağır 25 yaralı çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan yolcuların kaldırımda beklediği anlar dikkatlerden kaçmadı. Yolcular jandarma araçlarıyla karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.