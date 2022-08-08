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Giriş Tarihi: 8.8.2022 18:32 Son Güncelleme: 8.8.2022 18:33

Alanya’da turistleri taşıyan safari cipi şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Antalya’nın Alanya İlçesinde turistleri taşıyan safari aracı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole  yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da turistleri taşıyan safari cipi şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi Tırılar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, M.Z. isimli sürücünün idaresindeki turistleri taşıyan safari aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptıkları kazada yaralanan 7 turiste ilk müdaheleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere götürdü.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

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Alanya’da turistleri taşıyan safari cipi şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
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