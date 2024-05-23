Alanya’da uçuruma yuvarlanan kamyonette 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alanya'nın Alara Mahallesi'nde gerçekleşen kazada. H.A. (37) idaresindeki kamyonet, seyir halindeyken yoldan çıktı ve uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü H.A. ve araçta bulunan E.G. (65) ve Y.A.A. (2) yaralandı.

Yolculardan Hasan Güngör'ün de hayatını kaybetti öğrenildi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi. Hasan Güngör'ün cenazesinin ise Alanya Belediye morguna kaldırılacağı öğrenildi.