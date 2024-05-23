Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da uçuruma yuvarlanan kamyonette 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 23.5.2024 12:22 Son Güncelleme: 23.5.2024 13:18

Alanya’da uçuruma yuvarlanan kamyonette 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alanya’da meydana gelen trafik kazasında kamyonet uçuruma yuvalanırken 73 yaşındaki Hasan Güngör hayatını kaybetti, 1’i bebek 3 kişi de yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da uçuruma yuvarlanan kamyonette 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alanya'nın Alara Mahallesi'nde gerçekleşen kazada. H.A. (37) idaresindeki kamyonet, seyir halindeyken yoldan çıktı ve uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü H.A. ve araçta bulunan E.G. (65) ve Y.A.A. (2) yaralandı.

Yolculardan Hasan Güngör'ün de hayatını kaybetti öğrenildi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi. Hasan Güngör'ün cenazesinin ise Alanya Belediye morguna kaldırılacağı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da uçuruma yuvarlanan kamyonette 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA