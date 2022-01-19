Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı!
Giriş Tarihi: 19.1.2022 16:34 Son Güncelleme: 19.1.2022 16:43

Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı!

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 4 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele ekiplerince parkta uyuşturucu satarken yakalanan 2 şüpheli hakkında mahkeme karar verdi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen karar duruşmasında avukatlar hazır bulunurken, sanıklar M.C.D. ile H.Ç. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Son sözü sorulan sanıklardan M.C.D, 2 yıla yakındır tutuklu bulunduğunu belirterek, üniversite eğitiminin devamı için öncelikle tahliyesini istedi. Sanık H.Ç. ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle sanık M.C.D'ye 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira, H.Ç'ye 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezası verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 1 Haziran 2020 tarihinde parkta uyuşturucu satan 2 şüpheliyi yakaladı. yakalanan uyuşturucu satıcıları ifadelerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilmişti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürmüştü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda M.C.D. (20) isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ederek takibe almıştı. Yapılan teknik ve fiziki takipte Hacet Mahallesi'ndeki park içerisinde H.Ç. (20) M.C.D. İle buluşarak para karşılığı uyuşturucu satın aldığı belirledi. H.Ç. daha sonra M.C.D'den aldığı uyuşturucuları V.B.'ye vermesi üzerine polis harekete geçti. Takibe aldıkları 3 şüpheliyi gözaltına alan Narkotik ekipleri yaptıkları üst aramalarında toplam 3.56 gram esrar, 20.87 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

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Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı!
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