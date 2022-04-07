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Giriş Tarihi: 7.4.2022 13:44 Son Güncelleme: 7.4.2022 13:56

Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Alanya Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren cep telefonu ve telefon aksesuarı satışı yapan iş yerinde, 3 şüphelinin yasadışı bahis oynattığı tespit edildi.

Dün Alanya'da Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin eşlik ettiği operasyonda 4 ayrı adrese de baskın düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 8 telefon, 3 laptop, 5 sim kartı, 5 hafıza kartı, 6 USB bellek, kuru sıkı tabanca ve pompalı tüfek ile bahisten elde edildiği değerlendirilen 48 bin 400 TL ele geçirildi.

Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama
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