Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Alanya Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren cep telefonu ve telefon aksesuarı satışı yapan iş yerinde, 3 şüphelinin yasadışı bahis oynattığı tespit edildi.

Dün Alanya'da Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin eşlik ettiği operasyonda 4 ayrı adrese de baskın düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 8 telefon, 3 laptop, 5 sim kartı, 5 hafıza kartı, 6 USB bellek, kuru sıkı tabanca ve pompalı tüfek ile bahisten elde edildiği değerlendirilen 48 bin 400 TL ele geçirildi.

Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.