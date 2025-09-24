Alanya’da yaşanan kazanın bilançosu: 40 yaralı

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyetine yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada, "Alanya- Antalya D400 kara yolunun Konaklı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 28 yabancı uyruklu misafirlerimiz yaralanırken 12 Türk vatandaşımız bu kazada yaralanmışlardır. Kazada yaralanan toplam 40 kişi Konaklı Mahallesindeki Özel Hastanede Alanya'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar. Alanya'da yaşanan Büyük yangın sonrası bu kaza olmasaydı iyiydi. Şu anda herhangi bir vatandaşımız hayatını kaybetmedi kazanın oluş şekli Emniyet ve Jandarma Kolluk birimleri tarafından araştırılıyor yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulundu."

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen tur midibüsü, aynı yönde ilerleyen şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada 2'si ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ekiplerin çalışması sonrası yoldan kaldırılırken, trafik de normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.