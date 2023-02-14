Alanya’da yaşayan ailenin evlat acısı! 2 oğlunu depremde kaybetti

Alanya'da esnaflık yapan Servet Aker ile Şenay Aker çiftinin çocukları Mehmet Furkan ve Mustafa Berkay, Hatay'da yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirdiler. 2 çocuğun cenazesi bugün öğle namazına mütekakip Hacımemişler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükhasbahçe Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, siyasiler, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.