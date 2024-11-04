Alanya’da yaşayan Norveçli evinde ölü bulundu

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde olay meydana geldi. Mahmutlar'da yerleşik olarak yaşayan Norveç uyruklu P.T'nin (60) bir süredir görünmediğini fark eden apartman sakinleri başına bir şey gelmiş olmasından korkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine P.T'nin evine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ve eve jandarma eşliğinde giren sağlık ekibi P.T'yi yatak odasında hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekibi yaptığı incelemede P.T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Astım hastası olduğu ve evde tek başına yaşadığı öğrenilen P.T'nin ölümü şüpheli bulunarak cenazesi ön otopsi için Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.