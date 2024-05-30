Alanya’da yaşayan Rus kadın Müslüman oldu

İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Alanya İlçe Müftülüğüne başvuran Rusya vatandaşı Kristina Gurina için Müftülükte 'İhtida Merasimi' düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Gurina'ya özlü bilgiler verildi. Müftü İlhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'dır. Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslam'a girmek; Allah'a, Muhammed Mustafa (s.a.s)'in Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı "Kelime-i Şehadet" ile dile getiririz. Şimdi sizin kelime-i şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz." dedi.

İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan'ın konuşmasının ardından Kristina Gurina Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Afra' ismini aldı. İhtida merasimi, İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan'ın yapmış olduğu dua ile tamamlandı. Müftü İlhan, İslamiyet'i seçen Rusya vatandaşı Kristina Gurina'yı tebrik ederek 'İhtida Belgesi' ile Rusça Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.