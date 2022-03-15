Alanya’da yaşayan Rus vatandaşı Müslümanlığı seçti

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yerleşik olarak yaşayan Rus uyruklu Vladislav Cherniavskı. İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Alanya İlçe Müftülüğü'ne başvuran Rusya uyruklu Vladislav Cherniavskıı için Alanya Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Vladislav Cherniavskıı'ya özlü bilgiler verildi. Müftü İlhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'dır. Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şeksiz şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslâm'a girmek Allah'a, Muhammed Mustafa'nın Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı kelime-i şehadet ile dile getiririz. Şimdi sizin kelime-i şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz."

İlhan'ın konuşmasının ardından Vladislav Cherniavskıı kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. İsmini değiştirmek istediğini de belirten Cherniavskıı yeni isminin "Yusuf" olmasını talep etti ve kayıtlara bu isimle geçti. İhtida merasimi İlhan'ın yapmış olduğu dua ile tamamlandı. İlhan, İslamiyet'i seçen Rusya uyruklu Cherniavskıı'yı tebrik ederek İhtida Belgesi ile birlikte Rusça Kur'an-ı Kerim hediye etti.