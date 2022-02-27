Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki yerleşik Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarını protesto etti.

Ukrayna Alanya Dayanışma Derneği'nin öncülük ettiği protestoya ilçede yaşayan diğer yabancı ülke vatandaşları da destek verdi.

Ukrayna vatandaşları, ülkelerinin bayrağı ve hazırladıkları dövizlerle Atatürk Anıtı önünde toplanarak Rusya'ya tepki gösterdi.

Bazı Ukrayna vatandaşları ise Türk bayrağı ile anıtın önüne geldi.

Alanya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısını protesto etti | Video

Ukrayna Milli Marşı'nın okunmasının ardından protestoda konuşan Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov, "Bugün hepimiz burada toplandık. Ukrayna zor günler yaşıyor. Ukrayna'da Rusya ve Putin rejimi tarafından saldırı yaşıyoruz." dedi.

Rustamov; "Bizim kahraman ordumuz gece gündüz devletimizi koruyor. Bütün halkımız kahraman ordumuza tam destek veriyor. Bizim ülkemizde çeşitli milletler, çeşitli uyruklu insanlar yaşıyor ama herkes aynı amaç için birlikte çalışıyor ve birleştiler." ifadelerini kullandı.

Kendi topraklarında olduklarını vurgulayan Rustamov; "Biz kendi toprağımızı koruyoruz, savunuyoruz. Haklı olan taraf her zaman kazanacak. Biz haklıyız ve Allah bizimle." dedi.

Prostestoya katılanlara teşekkürlerini ileten Rustamov; Hep birlikte olmamız gereken bir gün. Aynı zamanda bu zor günlerde bizi destekleyen Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetine çok minnettarım ve müteşekkirim." şeklinde konuştu.

Akrabalarının halen Kiev'de olduğunu dile getiren Rustamov; "Saldırgan ordu nedeniyle zor günler yaşıyoruz. Benim de kalbim parçalanıyor. Herkes bu durumdan dolayı çok endişeli. Biz zafere kadar mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.