Alanya’da yeni doğan bebeğini balkondan atan anne mahkemede konuştu: Yanlış yaptım

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya tutuksuz yargılanan babası B.S, annesi İ.S, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın avukatı, sanık N.A ve B.S, ve İ.S avukatları hazır bulunurken, tutuklu yargılanan yaşı küçük anne N.S, Mersin Çocuk İslah Evin'den duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Mahkemedeki ikinci duruşmaya yeni doğan kız bebeğini balkonda atarak ölümüne sebep olan, Gürcistan uyruklu yaşı küçük N.S SEGBİS ile ağlayarak verdiği ifadesinde "Yanlış yaptım ne diyeceğimi bilemiyorum" şeklinde konuştu.

ANNE VE BABA, "HİÇ BİR ŞEY DİYEMİYORUZ"

Tutuksuz yargılanan Baba B.S., "Hiçbir şey diyemiyorum' dedi. Anne N.S ise verdiği ifadesinde, 'Bir şey diyemiyorum 'dedi.

Gürcistan uyruklu Anne N.S ve Baba B.S avukatı Sevda Ünlü Yılmaz müvekkillerinin Yurt Dışı Yasağı ve Adli Kontrol şartını kaldırılmasını talep etti. Mahkeme Başkanı tutuksuz yargılanan Anne ve Baba'nın Yurt Dışı Yasağının ve Adli Kontrol şartının kaldırılması talebini reddetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı bebeğini öldüren yaşı küçük anne N.S'nin Kasten Öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.N.S'nin avukatı müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için tam teşekkülü hastaneden rapor alınmasını talep etti.

HASTANEDEN RAPOR ALINACAK

Mahkemesi heyeti Mersin Çocuk İslah Evinde tutuklu olan yaşı küçük N.S'nin tutukluluk halinin devamına Mersin Çocuk islah evine yazıyla bildirilerek güvenlik önlemleri altında tam teşekküllü sağlık kurulundan rapor istenilmesine tutuksuz yargılanan Anne N.S ve Babası B.S Yurt Dışına çıkış yasağının ve Adli Kontrol cezasının devam edilmesine duruşmanın 8 Aralık tarihine ertelenmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 8 Kasım 2022 tarihinde Konaklı Mahallesi, 19. Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 5. katından bir poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yeni doğan kız bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin Gürcistan uyruklu N.S.'ye (15) ait olduğunu belirledi. Jandarma N.S. ile birlikte Gürcistan uyruklu B.S. (55) ve İ.S'yi de gözaltına aldılar. Karakoldaki işlemleri tamamlanan bebeğin annesi N.S. ile N.S'nin annesi İ.S. ile babası B.S. adliyeye sevk edildiler. Savcılık tarafından ifadeleri tercüman aracılığı ile alınan N.S. İ.S. ve B.S. ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler.