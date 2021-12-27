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Giriş Tarihi: 27.12.2021 21:29

Alanya'da yılbaşı öncesi alkol denetimi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da yılbaşı öncesi alkol denetimi

Alanya’da içki satılan işletmelere yönelik denetimler sürüyor. Ülke genelinde sahte içkiden 73 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Alanya’da da alkol satan işletmelere yönelik denetimler sürüyor.

Ülke genelinde sahte içkiden 73 vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından Yılbaşı öncesi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Mahmutlar ve Konaklı Mahallesi'ndeki Bar ve Tekel maddesi satan işletmeleri denetledi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlamadıklarını söyledi. 20 işletmeyi denetlediklerini açıklayan Rüzgar, alkol satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

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Alanya'da yılbaşı öncesi alkol denetimi
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