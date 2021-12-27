Alanya’da yılbaşı öncesi alkol denetimi

Ülke genelinde sahte içkiden 73 vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından Yılbaşı öncesi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Mahmutlar ve Konaklı Mahallesi'ndeki Bar ve Tekel maddesi satan işletmeleri denetledi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlamadıklarını söyledi. 20 işletmeyi denetlediklerini açıklayan Rüzgar, alkol satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.