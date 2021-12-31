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Giriş Tarihi: 31.12.2021 12:23 Son Güncelleme: 31.12.2021 12:24

Alanya'da yılbaşı öncesinde polisten sahte içki operasyonu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da yılbaşı öncesinde polisten sahte içki operasyonu

Alanya’da polis ekipleri şüphelendikleri bir kişinin evine yaptığı baskında çok sayıda sahte içki ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesinde alkollü içki zehirlenmesi nedeniyle ve ölüm olayları çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Güllerpınarı Mahallesi'nde G.Ö.(27) isimli şahsın kendi evinde sahte alkol imalatı yaptığını tespit etti.

Ekipler düzenledikleri baskında şüpheli G.Ö.'yü gözaltına aldı. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada kovalarda hazırlanmış 25 litre sahte alkol, farklı ebatlarda çok sayıda boş viski şişeleri, şişelerin üzerine yapıştırılan kapak etiketleri ve sahte alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.Ö. sabah saatlerinde sevk edildiği Alanya Adliyesi'nde, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alanya'da yılbaşı öncesinde polisten sahte içki operasyonu
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