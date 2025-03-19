Alanya’da yolun karşısına geçerken hastanelik oldu

Antalya'nın Alanya İlçesi Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. isimli sürücü otomobil ile Payallar istikametinden Konaklı Mahallesi istikametine seyir halinde ilerlediği esnada yaya geçidi bulunmayan yerden karşıdan karşıya geçmekte olan E.E. isimli 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada otomobilin çarptığı E.E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan E.E. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. E.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.A. cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.