Alanya’da zehir operasyonu

Ankara KOM Daire Başkanlığınca ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri alkollü içki zehirlenmesi nedeniyle ve ölüm olayları çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında, kendisine kargo yoluyla çok sayıda etil alkol geldiği tespit edilen K. Ş. isimli şahsın Mahmutlar Mahallesinde bulunan adresinde yapılan aramada; toplam 110 litre etil alkol, 10 adet boş etil alkol bidonu, 18 adet alkol yapımında kullanılan likit, 18 adet boş alkol şişesi, 3 litre yapma rakı olduğu değerlendirilen sıvı, 6 litre viski olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken ikamette bulunan K.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüheli K.Ş, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.