Alanya’da zehir taciri tutuklandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Cikcilli Mahallesinde şüphelendikleri K.T.K.(32) ve S.E.(46) isimli şahısları durdurdu. Yapılan üst aramasında K.T.K. isimli şahsın üzerinden 1.87 gram esrar maddesi, S.E.'nin ikametinde yapılan aramada ise 10 parça halinde 635 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 9 bin 450 TL, 1783 dolar ve 790 Euro ele geçirdi. Şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.T.K. Savcı talimatıyla 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan' işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken S.E. ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.