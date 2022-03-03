Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da zehir taciri tutuklandı
Giriş Tarihi: 3.3.2022 14:15 Son Güncelleme: 3.3.2022 14:25

Alanya’da zehir taciri tutuklandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da zehir taciri tutuklandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde polis ekipleri şüphelendikleri şahıslara yaptığı üst ve ev aramasında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirdi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Cikcilli Mahallesinde şüphelendikleri K.T.K.(32) ve S.E.(46) isimli şahısları durdurdu. Yapılan üst aramasında K.T.K. isimli şahsın üzerinden 1.87 gram esrar maddesi, S.E.'nin ikametinde yapılan aramada ise 10 parça halinde 635 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 9 bin 450 TL, 1783 dolar ve 790 Euro ele geçirdi. Şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.T.K. Savcı talimatıyla 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan' işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken S.E. ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar
Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı
Kiev'de insanlık yerin altında! SABAH dünyanın konuştuğu noktayı görüntüledi
Son dakika: MEB 81 ile yazı gönderdi! Okullarda sosyal etkinlikler yapılabilecek
Türkiye'den 'İnsani yardım koridoru' atağı! Batı'nın iki yüzlülüğü ayyuka çıktı
AK Parti'den önemli adım! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor
Dolandırılan eski bakan Azimet Köylüoğlu'nun ifadesine SABAH ulaştı! 20 gün boyunca tehdit ve hakaretlerle yaşadım
MHP Lideri Bahçeli: Rusya Ukrayna savaşında barışın anahtarı Türkiye'dir
Hillary Clinton’ın Rusya Ukrayna savaşı önerisi şoke etti! Suriye modeli devreye sokulacak!
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da zehir taciri tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA