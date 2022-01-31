Alanya’da zehir tacirleri otogarda yakalandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya Otogarı'nda durumundan şüphelendikleri M.Ö.(32) ile M.K. (28) isimli şahısları durdurdu. Yapılan üst aramasında M.Ö. isimli şahsın üzerinden 960 gram esrar maddesi ve 0,83 gram plaka esrar ele geçirdi. Şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K. Savcı talimatıyla 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan' işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken M.Ö. ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecek.