Alanya’daki cinayet duruşmasında gergin anlar

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 7'nci duruşmaya Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu yargılanan sanık Süha T. ve Selman E. SEGBİS'le katılırken ölen Halil Yiğitbay'ın eşi Halime Yiğitbay, kardeşi Hasan Yiğitbay ve avukatlar katıldılar. Mahkemeye tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le katılan sanık Selman E. yaşanan olayda elinde bıçak olmadığını, kameralarda görünmediğini ve suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi.

MAKTULÜN EŞİ AĞLAYARAK KONUŞTU

Bıçaklanarak öldürülen Halil Yiğitbay'ın eşi Halime Yiğitbay, mahkemede, "Böyle insanlar topluma zarar veriyor. Benim 15 yıllık eşimin ne günahı vardı? Çoluk çocuğum babasız kaldı. Devletin adaletinin tecelli edeceğine inanıyorum. Allah bunların yanına bırakmayacaktır" dedi.

Ölen Halil Yiğitbay' ın kardeşi Hasan Yiğitbay da, "Kayıtta hepsi belli. Olay gecesi yaklaşık 20 kişi saldırdı. İkisinden de şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkemede sanık Süha T. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le verdiği ifadesinde olay günü kamera kayıtlarında kendisinin elinde bıçak olmadığını iddia etti. Duruşmada tutuklu sanık avukatı tarafından verilen görüntüler mahkeme heyetine izlendi. Sanık avukatı yaşanan olayı şöyle anlattı: "Ölen Halil Yiğitbay'ın solunda Selman E. beyaz tişörtlü olan sağındaki ise Süha T. Siyah tişörtlü Ölen Halil Yiğitbay tam ortada kalıyor. Selman E. eline aldığı bıçakla maktulün ayaklarından bıçaklarken, Süha T. ise bıçakla Halil Yiğitbay'ın tam boynuna sallıyor ve olay yerinden kaçıyor. Polislere kullandığı bıçağı attığı yeri söylüyor ve bıçak bulunuyor." Avukat, Halil Yiğitbay bu darbeyi aldıktan sonra yere düşerek yaşamını kaybettiğini söyledi.

ÖLENİN YAKINLARI SALONDAN ÇIKARTILDI

Mahkemede sanık avukatı olay gecesindeki kamera görüntülerini ayrıntılı olarak anlattıktan sonra öLEN Halil Yiğitbay'ın yakınları sanık avukatına sözlü saldırıda bulununca mahkeme başkanı tarafından salondan polis ekiplerince çıkartıldı.

DURUŞMA 5 MAYIS'A ERTELENDİ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti mütalaa vermek için 10 dakika ara verdikten sonra tutuklu sanıklar Selman E. ve Süha T'nin tutukluluk hallerinin devamına, olay yerinde keşif yapılmasına ve görüntülerin incelenmesine karar vererek duruşmayı 5 Mayıs tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'nın Dinek Mahallesi, Emniyet Kavşağı'nda 24 Mayıs 2021 tarihinde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda Konaklı Mahallesi'nde butik işleten Nihat Yiğitbay (28), Halil Yiğitbay (44) ve Hasan Yiğitbay (46) kardeşler iş yerini kapatıp eve gitmek için yola çıktılar. İlçe merkezindeki evlerine seyir halinde olan Hasan Yiğitbay kullandığı hafif ticari araçla trafik ışıklarına geldiği sırada asker uğurlamaya çalışan bir grup motosikletliyle tartışmaya başladı. Aynı grup daha sonra 200 metre ileride bulunan trafik ışıklarında kavga etmeye başladı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaşanan arbedede Halil Yiğitbay, Nihat Yiğitbay ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi aldığı bıçak darbesinden dolayı yaralandılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Boynundan ve kalbinden bıçak darbesi alan Halil Yiğitbay, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.