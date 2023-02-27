Alanya’daki cinayetin sebebi kıskançlıkmış

KIZ ARKADAŞIMLA MESAJLAŞTIĞINI GÖRÜNCE KENDİME ENGEL OLAMADIM

Duruşma salonunda dinlenen sanık Mehmet Ş'den mahkeme heyetine olayın nasıl geliştiğini anlatması istendi. Mehmet Ş, "Yılmaz Kip ile Çanakkale'de inşaatlarda beraber çalıştık. Alanya'da inşaatlarda beraber çalışıyorduk. Uyuşturucu maddeyi Yılmaz temin ediyordu. Beraber uyuşturucu kullanıyorduk. Benim kız arkadaşım var. İmam nikahlıyız, onunla biraz tartıştık. Yılmaz'da benim kız arkadaşımla aramın bozulduğunu duyunca benim telefonumdan e postayı kendi adına düzenlemiş. Kız arkadaşımla mesajlaştığını duydum. Bana "Yemeyenin malını yerler" demesi üzerine tartıştık. Yatakta boğuşurken çivi çakmak için yeni aldığım çekiçle vurdum. Başından kan gelince battaniyeye sardım. Evden çıkarken cebindeki cüzdanını ve cep telefonunu aldıktan sonra asma kilit takarak evden bisikletle ayrıldım. Yolda cep telefonunun sim kartını ve cüzdandan kredi kartını aldıktan sonra denize attım. Kredi kartından 100 TL çektim. Yolda otostop yaptıktan sonra Çanakkale otobüsüne bindim. Otobüste beni jandarma ekipleri yakaladı" dedi.

"OĞLUMU UYURKEN ÖLDÜRDÜ"

Alanya'da arkadaşı Mehmet Ş. tarafından öldürülen oğlu Yılmaz Kip'in duruşmasına katılan baba Seyfettin Kip kendisinin Kuzey Irak'ta çalıştığını ve oğluyla konuşmadığını söyledi. Oğlunu sanık Mehmet Ş'nin uyurken öldürdüğünü ifade eden Seyfettin Kip, sanıktan davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti.

DURUŞMA 31 MAYIS'A ERTELENDİ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti mahkemedeki bazı eksik evrakların giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için ikinci duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'nın Karakocalı Mahallesi'nde 7 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yalçın Kip, Karakocalı Mahallesi'nde ikamet eden kardeşi Yılmaz Kip'e (26) ulaşamadığını ifade ederek M.K. isimli arkadaşını telefonla aramış ve kardeşine 2 gündür ulaşamadığını söyleyerek yardım istemişti. Yalçın Kip'in isteği üzerine Yılmaz Kip'in evine giden M.K. kapıyı kırarak içeri girmek istediği sırada ağır bir koku geldiğini fark etmiş, durumu jandarmaya bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Yılmaz Kip'in hayatını kaybettiğini belirlemişlerdi. Evde yapılan incelemede ise üzeri battaniye ile örtülü olan Yılmaz Kip'in baş bölgesinden darbe alarak öldürüldüğü tespit edilmişti.

KAPIYA ASMA KİLİT TAKMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, katil zanlısının Yılmaz Kip'in aynı evi paylaştığı arkadaşı Mehmet Ş. (26) olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri Mehmet Ş'nin öldürdükten sonra Kip'e ait cep telefonu ve banka kartlarını alarak evden ayrıldığını ve gittiği Çanakkale'de banka kartıyla üç kez para çektiğini tespit etti. Jandarma ekipleri Mehmet Ş'yi Çanakkale'de annesinin evinde gözaltına aldı. Alanya'ya getirilen Mehmet Ş. karakoldaki ifadesinde Yılmaz Kip ile sürekli tartıştıklarını ve yine bir tartışma sonucu kafasına çekiçle vurduğunu söyledi. Alanya Adliyesi'ne yoğun güvenlik önlemleri altında götürülen şüpheli Mehmet Ş. mahkemece 'adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.