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Giriş Tarihi: 23.11.2021 15:20 Son Güncelleme: 23.11.2021 15:30

Alanya’daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Alanya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaşan Mahmutlar Jandarma ekipleri Ö.I.(40), E.B.(24) ve M.K.(26) isimli kişilerin yurt dışından getirdikleri 2 Özbekistan uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdıklarının belirlenmesi üzerine şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin neticesinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler 3 şüpheli ve fuhuşa zorlanan L.I.(18) ile Z.Y.(26) isimli kadınları gözaltına aldı. Ekipler ev içerisinde yaptıkları aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Özbekistan uyruklu 2 kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Fuhuş şüphelisi Ö.I.(40), E.B.(24) ve M.K.(26) ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilerden Ö.I. ve E.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Alanya’daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama
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